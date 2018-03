Ecco il Doodle preparato da Google per la Festa di San Patrizio 2018

In Italia non sarà visibile, ma Google ha preparato un bellissimo Doodle per la Festa di San Patrizio 2018. Andrà online allo scoccare di mezzanotte in quasi tutto il mondo: dal Regno Unito alla Francia fino a Canada, Stati Uniti d’America, Messico, Venezuela, Argentina, tutti i Paesi dell’America centrale, Paraguay, Bolivia, Ecuador e Perù, ma anche in Russia, Ucraina, Svezia, nei Paesi Baltici, in Bulgaria e in Australia e Nuova Zelanda, dove il 17 Marzo è già iniziato da qualche ora.

Nel doodle, realizzato dall’artista irlandese Ross Stewart per celebrare quest’importante festività, si rende omaggio all’ogham, la prima forma di scrittura irlandese. Nel doodle, infatti, si possono ammirare antiche incisioni con lettere dell’alfabeto ogamico che si legge da sinistra a destra, dal basso verso l’alto. In risalto anche la rigogliosa natura dell’Irlanda, con fiori selvatici, tanto verde e un bellissimo azzurro del mare.