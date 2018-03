Fi: Gelmini, in trincea servono combattenti come Brunetta

Roma, 17 mar. (AdnKronos) – ‘Riguardo alle polemiche su Brunetta capogruppo, mi piacerebbe prendere in prestito, una volta tanto, chiedendo venia all’autore, uno dei più noti aforismi di Flaiano, per capovolgerne il senso: ‘la situazione politica in Italia è grave ma non è seria’, scriveva appunto Flaiano. Oggi la situazione politica è grave e seria, perché il rischio è che il Paese non riesca a trovare un governo che lo riporti al passo. E dunque le dispute sul capogruppo alla Camera sono davvero poca cosa. Anche perché di Brunetta si può dire tutto, tranne che non sia un combattente. E oggi siamo in trincea”. Lo dichiara Mariastella Gelmini, deputata di Forza Italia e coordinatrice lombarda.