Fi: Romani, vicini a Brunetta per campagna denigratoria inaccettabile

Roma, 17 mar. (AdnKronos) – “Esprimo tutta la mia solidarietà personale e politica, anche a nome dei senatori di Forza Italia, al collega e amico Renato Brunetta per i vili e reiterati attacchi a cui è sottoposto sulla carta stampata e che trascendono ormai anche l’ ammissibile divergenza di opinioni”. Lo afferma il capogruppo di Fi al Senato, Paolo Romani.

“Preso a bersaglio per lo stile battagliero, che da sempre lo caratterizza, con cui porta avanti fieramente i principi, i valori e i progetti del presidente Berlusconi, l’onorevole Brunetta -aggiunge il collega azzurro del Senato- viene attaccato per sminuire l’opera e il risultato di tutta Forza Italia, che, grazie alla lungimiranza del nostro leader, ancora una volta ha portato al successo il centrodestra. è quindi con convinzione che ci stringiamo attorno a Renato contro una campagna denigratoria inaccettabile”.