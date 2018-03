Maltempo Firenze, piani anti buche: dal 19 Marzo interventi rafforzati

Sei squadre di pronto intervento. Sono queste le forze messe in campo dall’Amministrazione in questa prima fase del piano di intervento straordinario di ripristino delle strade cittadine messe a dura prova dal maltempo dei giorni scorsi. Oggi gli addetti sono intervenuti nella zona di Firenze Nord e al Galluzzo, domani sarà la volta di via della Colonna e di piazza San Marco. E poi a seguire le altre strade individuate sulla base della segnalazioni arrivate all’Amministrazione.

Da lunedì 19 marzo scatterà la seconda fase che vedrà l’arrivo di un nuova ditta dotata dei macchinari necessari per effettuare ripristini più profondi con asfalto a caldo. Tra le strade interessate da questi interventi Ponte all’Indiano, via Tito Speri, via D’Annunzio, viale Guidoni, via Sestese, viale Galilei, piazza della Stazione.