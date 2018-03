Fuga di gas nell’area di servizio Fi-Pi-Li: intervengono i Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti in serata per tamponare una fuga di gas in un’area di servizio in fase di dismissione nei pressi di San Miniato (Pisa) sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Sono stati i carabinieri di San Miniato a segnalare il pericolo e l’intervento dei pompieri e della ditta responsabile dell’impianto nel giro di due ore ha definitivamente risolto il problema.

Intorno alle 18.30 era stato segnalato un forte odore di gas nell’area circostante in seguito ai lavori di smantellamento di un distributore di carburanti. Appena giunti sul posto i vigili del fuoco hanno monitorato l’area con strumentazione specifica e utilizzato un nastro adesivo speciale che ha temporaneamente bloccato la fuoriuscita di gas da alcuni raccordi.

Gli automezzi parcheggiati nell’area di servizio sono stati precauzionalmente allontanati. Sul posto è arrivato anche il personale della ditta che ha immediatamente sistemato la perdita riportando le condizioni alla normalità e la polizia stradale per garantire che non vi fossero ripercussioni sulla viabilità tornata regolare intorno alle 21.