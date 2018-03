Fughe di primavera: il parmense tra shopping e cultura

Un break che mette d’accordo tutta la famiglia. Una destinazione a meno di un’ora da Milano e Bologna che fonde divertimento, moda, gastronomia e cultura: è la proposta diFidenza Village, uno degli 11 Villaggi di The Bicester Village Shopping Collection by Value Retail in Europa e in Cina, con i suoi pacchetti turistici che permettono di vivere a pieno i ponti di primavera.

Un’occasione per scoprire Parma, recentemente scelta come Capitale italiana della cultura 2020 e i suoi dintorni, come il Museo Ferrari, il Museo Verdi, i Castelli del Ducato e il Labirinto della Masone, il più grande labirinto esistente al mondo. E per chi non ama muoversi in macchina durante i ponti, alcuni pacchetti mettono a disposizione un servizio di transfer “Shopping Express” dal centro di Milano, che si distingue per il massimo del comfort.

Le tre idee per i ponti di primavera:

1) Ferrari & Shopping Experience: la soluzione perfetta per scoprire i retroscena del mito di Ferrari, grazie alla visita alla Casa Museo di Enzo Ferrari e al Museo Ferrari di Maranello.

A partire da 60€.

2) Shopping & Labirinto Experience: l’emozione di “perdersi” tra i viali di bamboo del Labirinto della Masone, il più grande d’Europa, e la collezione d’arte di Franco Maria Ricci. A partire da 30€.

3) Shopping & Castles Experience: il weekend per vivere un indimenticabile soggiorno nel lusso di antiche dimore e castelli nel Ducato di Parma e Piacenza, con pernottamenti nei castelli di San Pietro in Cerro, Tabiano e Scipione.

A partire da 170€ – dettagli e prenotazioni contattando tourism@FidenzaVillage.com

Le proposte, acquistabili online sul sito fidenzavillage o contattando il villaggio alla mail tourism@FidenzaVillage.com, sono create in simbiosi con le più importanti eccellenze locali e destinate agli ospiti privati, agli agenti di viaggio e ai tour operator partner, che possono sviluppare e completare un itinerario di viaggio con un’esperienza di shopping di lusso.

Tra i servizi proposti all’interno dei pacchetti anche l’accesso presso il Villaggio a The Concierge, un ambiente esclusivo che offre un benvenuto personalizzato e servizi esclusivi tra cui la consulenza di shopping, l’impacchettamento dei regali e la proposta di rinfreschi e sapori stagionali in base alle preferenze dell’ospite. Sono inoltre inclusi nei pacchetti sconti dedicati e voucher per gli acquisti nelleboutique e presso i bar e i ristoranti del Villaggio.

Fidenza Village, uno degli 11 Villaggi di The Bicester Village Shopping Collection by Value Retail in Europa e in Cina, interpreta la migliore espressione di shopping e ospitalità e si è ritagliata un ruolo da protagonista nello sviluppo del “turismo dello shopping” ponendosi come punto di riferimento per gli ospiti italiani, ma anche internazionali, con programmi su misura, eventi e iniziative a tema.