Ministro Galletti: “Abbiamo istituito l’Albo dei meteorologi, per garantire previsioni attendibili”

“Assicurare una maggiore professionalita’ dei meteorologi e un maggior controllo sul loro operato per garantire delle previsioni meteo attendibili, che hanno ricadute importanti sia sulla prevenzione sia sui flussi turistici“: lo ha dichiarato questa mattina a Sky il ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti, in riferimento all’annunciata istituzione dell’albo dei meteorologi. “Il servizio meteo dell’aeronautica è già un’eccellenza. Con la legge di bilancio, pero’, abbiamo fatto pero’ un’ulteriore scelta che rafforza il sistema. In Italia mancava un centro meteo nazionale, nel senso che le previsioni erano affidate per legge alle Arpa locali: questo comporta che in alcune zone dove le Arpa sono piu’ deboli le previsioni non sono del tutto affinate. Il Centro dati di meteorologia Europeo, grande vittoria a livello europeo, avra’ sede a Bologna, cosi’ come la nuova Agenzia Nazionale del meteo“.

“Abbiamo istituito, per quanto riguarda il settore meteo privato, l’Albo dei meteorologi e abbiamo inserito la possibilita’ da parte delle autorita’ la possibilita’ di controllare coloro che fanno delle previsioni anche sul web, spesso tirate un po’ a caso“. “Io voglio avere dati scientifici attendibili, quindi abbiamo bisogno di chi studia meteorologia. Se invece ci affidiamo a coloro che senza approfondire fanno le previsioni di fatto, arrechiamo un danno al nostro Ambiente“.