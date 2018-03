Gelicidio in Liguria: allerta a Genova e sulla A12, incidenti e disagi

Allarme del Comune di Genova per il gelicidio che sta interessando la città e la Liguria in generale nelle prossime ore e nella notte. Le precipitazioni in atto, associate alle temperature intorno allo zero, fanno sì che al suolo si creino lastre di ghiaccio che causano problemi alla viabilità e all’incolumità dei pedoni. Il Comune invita a limitare al massimo gli spostamenti e a seguire seguire le norme di autoprotezione pubblicate sul sito della Protezione civile comunale: http://www.comune.genova.it/servizi/protezionecivile.

Il gelicidio ha anche provocato tre incidenti sulla A12 in provincia della Spezia, nel tratto compreso tra i caselli di Brugnato e Deiva Marina. Tra gli incidenti anche un tamponamento a catena senza feriti.

Polstrada e Salt hanno deciso per la temporanea chiusura del tratto tra Brugnato e Carrodano per permettere ai mezzi spargisale di entrare in azione per riportare la carreggiata in condizioni di sicurezza. Le auto sono state dirottate sulla strada provinciale. Chiusa anche l’autostrada A15, in direzione Parma, per le avverse condizioni meteo.