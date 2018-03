Genova: anziano cade in una voragine aperta da 2 anni, morto

Un uomo 87 anni è stato ritrovato senza vita in una voragine aperta da 2 anni in via Berno, nel quartiere di San Fruttuoso, a Genova.

La buca si era formata nel marzo del 2016 a seguito di un’ondata di maltempo.

Sul posto il 118 con il medico legale, i vigili del fuoco e la polizia scientifica.