Geologi: il 22 marzo il Convegno su uguaglianza e pari opportunità sul lavoro

La Commissione Pari Opportunità (CPO) del Consiglio Nazionale dei Geologi organizza, con il patrocinio della Fondazione Centro Studi del CNG e della Federazione Europea dei Geologi e in collaborazione con la Consigliera Nazionale di Parità e il Consiglio Nazionale Forense, il seminario formativo dal titolo “Uguaglianza, Pari Opportunità e Principio di Non Discriminazione” che si terrà venerdì 23 marzo, dalle ore 9:00 alle 13.30, a Roma presso la Sala Valdese (via Marianna Dionigi n. 59 – angolo Piazza Cavour). Si affronterà la questione della parità occupazionale tra uomini e donne nelle categorie professionali e si parlerà di temi di attualità come l’etica professionale e il linguaggio di genere nel contesto nazionale ed europeo. All’incontro parteciperanno: Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Fabio Tortorici, Presidente della Fondazione Centro Studi del CNG, Gabriele Ponzoni, Segretario Generale della Federazione Europea dei Geologi, Alessandra Biserna, Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità del CNG e Francesca Rispoli della Commissione Pari Opportunità del CNG.

“La nostra attenzione sarà diretta soprattutto alle donne e ai giovani: le prime hanno a che fare, nella nostra professione, con un tasso di disparità con i colleghi uomini ancora elevatissimo (oltre il 75%), avvalorando il fatto che esistono ancora significative differenze per garantire un’effettiva parità lavorativa; ci rivolgiamo anche ai giovani prendendo atto dei percorsi ancora oggi molto difficili e prolungati nel tempo, prima dell’entrata nel mercato del lavoro”. Queste le parole di Alessandra Biserna, Coordinatrice della Commissione Pari Opportunità del CNG che spiega: “l’iniziativa è rivolta all’approfondimento dei principi di uguaglianza, pari opportunità e alla conoscenza degli strumenti istituzionali che operano verso una completa parità di genere. Ci auguriamo – conclude la geologa – che questo incontro possa rappresentare un atto di sensibilizzazione verso le problematiche discriminatorie sul lavoro e, inoltre, uno stimolo per progettare insieme, anche attraverso il confronto con altre categorie professionali, concrete soluzioni pratiche di contrasto”.

Nell’ambito del divario lavorativo, che persiste tra uomini e donne, la Commissione Pari Opportunità del CNG organizza a Roma una tavola rotonda rivolta alle CPO Regionali che avrà luogo giovedì 22 marzo, alle ore 15:00 presso la sede del CNG (via Vittoria Colonna n. 40). Sarà l’occasione per illustrare i metodi per affrontare le discriminazioni sul lavoro e le possibili principali azioni da intraprendere, con particolare attenzione alla questione femminile e ai giovani. Parteciperà il Presidente del sindacato Singeop, Guglielmo Emanuele e a moderare i lavori sarà la prof.ssa Valeria Maione, vicepresidente del CREIS (Centro di Ricerca Europea per l’Innovazione Sostenibile).