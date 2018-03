Anche il Meteo è Solidarietà: un ringraziamento speciale dopo la 7ª Giornata della Meteorologia

Sono Zach e studio alla Scuola della Gioia di Tondo volevo dirvi “Maraming salamat” che nella mia lingua il Tagalog vuol dire Grazie Mille..

Non mille ma 3500 grazie, 3500 Euro, 3500 sorrisi divisi i 365 giorni di questo anno meteorologico saranno forse il ringraziamento migliore che possono farvi i bimbi di Tondo che studiano la vita alla Scuola della Gioia, nella famigerata Smokey Mountain Questa è la più grossa discarica a cielo aperto del mondo dove centinaia di migliaia di persone , la maggioranza bimbi vivono differenziando i rifiuti, senza luce, acqua corrente, cibo sano.

Tanta è stata veramente la generosità di chi volontari, sponsor o semplici partecipanti alla 7° Giornata della Meteorologia ci ha permesso anche questo anno tramite alla Onlus Una Mano per i Bambini , di sostenere a distanza in modo diretto o indiretto quasi 20 bimbi e di accoglierli alla scuola della Gioia , una piccola oasi di speranza in un luogo ove disperazione e povertà regnano sovrane, ogni giorno, aggravate da un clima da antro infernale.

Un grazie alla città di Busca, la mia città che ha adottato con spontaneità ed entusiasmo l’idea un pò folle di un evento di divulgazione meteorologica e solidarietà Siccità ed Alluvioni arrivano da lontano: viaggio nel clima che cambia, ove tutto è devoluto in beneficenza.

Dai commenti che ho sentito parrebbe essere stato un viaggio nelle diverse situazioni climatiche che sia servito a farci rendere un pò più coscienti di cosa accade a questa nostra madre Terra.

Un grazie poi gli alunni delle scuole elementari e medie che, guidati dalla sapiente mano degli insegnati, hanno stupito per l’impegno e la profondità di linguaggio e la padronanza artistica con cui hanno trattato il tema : ” Clima che cambia” anche gli esperti intervenuti il climatologo Claudio Cassardo, il meteorologo di Arpa Piemonte Paolo Bertolotto, gli esperti Fabrizio Bruno, Dante Bruno, Flavio Cappellano e Giulio Beltramino.

Bello poi vedere l’ allegria dei bambini e non solo, nello scoprire i loro disegni ammirati nelle vetrine del dei negozi del centro di Busca, trasformatisi per l’occasione in luoghi di mostra diffusa con messaggio importante ” Si può fare“.. “La Terra si può preservare”

Per un giorno Busca nota come città della musica anche città della meteorologia come sottolinea Claudio Cassardo; eminente climatologo di fama internazionale anche Oltre trecento partecipanti alla giornata della meteorologia qui a Busca (cinema pieno), 140 persone la sera ( teatro stracolmo ) tra i quali molti ragazzini giovanissimi, che ci hanno stupito con i loro elaborati sul clima e sugli accordi internazionali. La speranza per il futuro parte dalle giovani leve, che rappresentano il nostro domani” proprio come nell’immagine.

Un abbraccio affettuoso poi al Colonello Mario Gliuliacci che non è potuto essere dei nostri

Noi vorremmo ancora stupirvi con il Volo del Cuore che sarà effettuato con 2 o 3 mongolfiere dai cieli di Busca mattino e pomeriggio il 27 Maggio 2018 . Ci sono ancora posti disponibili e parte del ricavato andrà ancora alla Onlus Una Mano per i Bambini.