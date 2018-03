Domani, 20 Marzo 2018, si celebra la giornata mondiale della salute orale, un evento promosso dalla World Dental Federation (Fdi), che coinvolge 110 Paesi. In questa giornata si cercherà di divulgare maggiori informazioni per incoraggiare le persone a prendersi cura della salute orale e salvaguardare anche la salute generale e la qualità della vita. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi) e dalla sua Fondazione, da Enpam (nell’ambito del progetto Piazza della Salute) e da Mentadent.

Domani a Roma in piazza Vittorio Emanuele presso la Fondazione Enpam ci sarà un incontro con i bambini di alcune classi delle scuole cittadine per diffondere la campagna centrata sull’importanza del sorriso non solo dal punto di vista estetico ma anche di benessere per la propria salute. I problemi di una cattiva igiene orale si ripercuotono molto sui denti e sul cavo orale, determinando carie che, se non adeguatamente curate, possono avere un impatto negativo sul resto del corpo. L’impegno quindi è quello di educare sin da piccoli i bambini a una corretta igiene orale. Per il mese della prevenzione, presso 10 mila dentisti Andi sono previsti controlli preventivi gratuiti.