Glaucoma, prevenzione e informazione: tanti eventi a Catanzaro per la Settimana Mondiale

“La vista è bene prezioso, prenditene cura” con questo monito, il Presidente Luciana Loprete lo scorso 16 Marzo ha esordito in occasione del Convegno tenutosi presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro avente per tema la prevenzione di una delle patologie più subdole del quale l’apparato visivo può soffrire “IL GLAUCOMA”.

Si stima che al mondo oltre 55 milioni di persone soffrano di Glaucoma, patologia silente che senza una dovuta azione di prevenzione nel suo corso reca gravissimi danni che in molti casi possono portare anche alla cecità.

E’ proprio per queste motivazioni però che l’Agenzia Internazionale per la prevenzione della Cecità, in collaborazione con la locale sezione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Catanzaro ogni anno a ridosso del mese di Marzo, organizza anche sul territorio di Catanzaro la settimana Mondiale del Glaucoma.

Quest’anno, per consentire una ampia diffusione degli opuscoli informativi e delle notizie delle attività settimanali, lo staff della sezione ha presenziato nella giornata di Domenica 11 Marzo presso i Centri Commerciali di Montepaone, Catanzaro e Lamezia Terme constatando una particolare attenzione da parte dei clienti dei centri i quali, grazie al lavoro minuzioso degli ultimi anni, in modo meno diffidente rispetto agli anni passati hanno accolto con piacere il personale che così ha avuto modo di illustrare quanto organizzato con la donazione di alcuni opuscoli e gadget.

Di quanto sopra esposto si ha avuto riscontro anche durante il corso della settimana dove le prenotazioni per l’effettuazione dello Screening da parte del personale medico dell’Azienda Ospedaliera “Pugliese – Ciaccio” hanno di gran lunga superato le aspettative tant’è che si è reso necessario prevedere dei turni aggiuntivi per poter soddisfare le richieste pervenute.

La settimana si è conclusa infine giorno 16 Marzo dove alla presenza dell’Oculista del Dott. Massimo Turtoro già Primario del reparto di oculistica del nosocomio cittadino il Presidente Luciana Loprete ha organizzato un incontro tematico che ha inteso informare i partecipanti sulla patologia, sulle cause e sulle cure necessarie per salvaguardare la propria vista. Ovviamente il tema dell’incontro si è incentrato sull’importanza di una prevenzione continua sul territorio, azione che la sezione di Catanzaro con a capo il Presidente Luciana Loprete ha fatto propria con una costante presenza sul territorio sia in termini di screening oculistici in forma gratuita, si in termini di informativa.