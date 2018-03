La nuova funzione, spiega il colosso di Mountain View , sarà disponibile per diversi centri metropolitani del mondo, tra cui Londra, New York, Tokyo e Sydney.

Google ha annunciato l’introduzione nelle sue mappe dei percorsi accessibili alle persone in sedia a rotelle: mostrano i tragitti percorribili con i mezzi pubblici. La nuova funzione, spiega il colosso di Mountain View, sarà disponibile per diversi centri metropolitani del mondo, tra cui Londra, New York, Tokyo e Sydney.

