Governo: Fontana (Lega), no alleanze con partiti, tentare con singoli

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – “Servirà un po’ di tempo, è una situazione in cui probabilmente bisognerà trovare un compromesso”. Lorenzo Fontana, vicesegretario della Lega, ai microfoni di ‘6 su Radio 1’ ipotizza gli scenari possibili che si vanno delineando nel post elezioni per la formazione di un nuovo governo. “Servirà del tempo per discutere con tutti ‘ ribadisce Fontana – noi porteremo il programma che vogliamo fare e chiederemo chi vuole aiutarci ad attuarlo. Vedremo se si troveranno dei punti di contatto, soprattutto con dei deputati all’interno di Camera e Senato per ottenere una maggioranza”.

Sulla possibilità che la Lega si allei con il M5S, “alleanze organiche con altri partiti? – chiede – Sarà molto difficile e, se non si dovesse riuscire a trovare nessun tipo di maggioranza, vedremo se sarà possibile un governo breve per cambiare la legge elettorale. I 5 Stelle e la Lega sono due partiti abbastanza diversi. Loro, come noi, hanno capito che ci sono delle regole europee da cambiare o comunque delle regole che, se si può, devono essere rispettare ma senza impoverire i cittadini italiani. L’Europa deve tornare ad essere un sogno e non può tramutarsi in un incubo”.

Infine, sulla possibilità di un governo di transizione che si impegni ad approvare una nuova legge elettorale e il monocameralismo, per Fontana “sarà difficile. Fare riforme in questo Paese è stato difficile già negli anni passati. Si può provare a parlare ma mi sembra una riforma fine a se stessa quella del monocameralismo”.