Governo: Maroni, Lega-M5S? impossibile esecutivo insieme

Roma, 18 mar. (AdnKronos) – “La sicurezza, compresa quella sul lavoro, è una cosa. Il reddito di cittadinanza è l’esatto contrario, è un incentivo a non cercare lavoro. Mi sembra che su questo ci sia una grande difficoltà di dialogo tra Lega e M5S”. Lo dice Roberto Maroni a ‘In mezz’ora in più’.

E’ una “missione impossibile un governo insieme. Intanto per incompatibilità dei programmi ma anche per le conseguenze che avrebbe per la coalizione di centrodestra. Vedo davvero impossibile un governo Lega-Movimento 5 Stelle”, aggiunge.