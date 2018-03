Governo: Orfini, referendum iscritti? Non necessario

Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Il referendum tra gli iscritti “è previsto dal nostro Statuto” ma “non è mai successo nella storia del Pd e non credo che ce ne sia la necessità in questo caso”. Lo dice Matteo Orfini in un video su Repubblica.it a proposito delle parole di Ettore Rosato.

“Noi abbiamo già assunto una posizione chiara che è quella che il Pd sta all’opposizione. Il Pd ha già deciso e mi stupisce che qualcuno un minuto dopo aver votato in direzione questa scelta, la metta in discussione. Non mi riferisco a Ettore ma da altri… Ettore ha confermato anche oggi che noi dobbiamo stare all’opposizione e ha usato l’ipotesi referendum come rafforzativa di questa che è la sua e la nostra opinione. Altri nel partito invece hanno detto cose diverse”.