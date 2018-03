Governo: Salvini, non dovrà durare cinque mesi ma dieci anni

Rosarno (Rc), 17 mar. (AdnKronos) – “Rispondo a tutti, cercherò di metterci meno tempo possibile, per un governo non che duri cinque mesi, ma che duri almeno dieci anni, per fare tutto quello che c’è bisogno di fare”. Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, parlando a Rosarno, in Calabria.