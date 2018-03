Hostess cade da aereo parcheggiato e muore

Mercoledì scorso una hostess è caduta dall’uscita di emergenza di un aereo Emirates Airlines all’aeroporto di Entebbe (Uganda).

L’assistente di volo è caduta dal velivolo EK 730 che era stato parcheggiato dopo aver fatto uscire i passeggeri ed era in attesa di imbarcare quelli in partenza per Dubai.

“Abbiamo accolto la donna, ma era già morta a causa delle ferite riportate nella caduta. Abbiamo confermato la sua morte ed è stata portata via dalla stessa ambulanza. Ora tra le mani ho anche il suo certificato di decesso“, ha dichiarato al quotidiano locale ‘Monitor’ Francis Sekandi, incaricato delle relazioni esterne dell’ospedale ‘Our Lady of Consolata’ di Kisubi, poco distante dall’aeroporto.

Le autorità dell’aviazione civile ugandese hanno aperto un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente.