Igiene in cucina: ecco gli accorgimenti che è importante non dimenticare mai

Intossicazioni, infiammazioni, allergie della pelle, disturbi digestivi e malesseri vari, molte volte sono causate da cattive pratiche igieniche in ambito domestico. Secondo un rapporto EFSA (l’autorità europea per la sicurezza alimentare) alcune patologie sono provocate da una insufficiente salubrità domestica nella preparazione e conservazione dei cibi. Si bada molto all’estetica senza salvaguardare la nostra salute, basta pensare alla cattiva conservazione dagli errori nella raccolta differenziata, i cui contenitori, spesso, sono “nascosti” dentro mobili per salvare l’estetica, favorendo prolungati accumuli di umido e generando la diffusione di microrganismi nocivi.

I germi patogeni spesso provengono dalla scarsa pulizia della lavastoviglie, del forno elettrico o a microonde, dell’interno del frigorifero e di altri attrezzi professionali da cucina. Infatti, dal frullatore, dai coltelli, dal lavello, dal piano di lavoro, dai contenitori di plastica per i cibi, dal piano di cottura, dagli strofinacci, dagli utensili, dalle pentole e dalle spugnette si possono sviluppare microrganismi che vanno a finire direttamente nei cibi. Il paradosso però è che in molti pretendono la massima pulizia dei locali non curando la stessa attenzione in casa. Secondo una ricerca dell’Ocse, si è costatato che la donna è molto più attenta nella pulizia dei mobili e argenterie, nello spolverare, anziché curare l’igiene culinaria, che richiede un’attenzione quasi professionale e maniacale per evitare la diffusione di germi patogeni nella conservazione e cottura degli alimenti.

Per limitare i danni al nostro organismo, l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) raccomanda alcune regole da non sottovalutare: