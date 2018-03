In due negli Hamptons della Riviera Romagnola

L’ispirazione è arrivata da film Tutto può succedere, dove Jack Nicholson si innamora di Diane Keaton in un’ accogliente casa in legno, con arredi caldi e rilassanti e mobili laccati di bianco. La casa è negli Hamptons, all’estremità orientale di Long Island, luogo di vacanze di charme per i newyorkesi, località dallo stile unico, scenario di diversi film di successo.

L’Hotel Nettuno della catena Ricci Hotels, sul Lungomare Carducci, con la sua eleganza, il design e i colori degli interni che richiamano il bianco e il blu delle onde è la residenza Hamptons di Cesenatico (FC), concepita come rifugio per la coppia che cerca la riservatezza di una vacanza raffinata al cospetto del mare. Un ambiente romantico, con ampie vetrate che si aprono all’azzurro, per brindare al tramonto con lo sguardo sullo spettacolo offerto dalla distesa blu e poi concedersi una cena nel ristorante fronte mare, in cui assaporare il gusto della cucina della Romagna: dall’olio, il vino e il miele del Podere La Fattoria, immerso tra le colline romagnole, al pane e la pasta fatta in casa con farine locali, il pesche azzurro dell’Adriatico appena pescato, la frutta e i prodotti artigianali.

Le giornate trascorrono rilassandosi sul solarium o nella piscina idromassaggio, passeggiando sulla spiaggia o nei parchi verdi della città, godendosi le atmosfere marinare del porto canale leonardesco, con le sue casette colorate e le antiche vele del Museo della Marineria. Un’esperienza unica da condividere con la propria metà è una gita sul veliero storico o una cena tipica nel podere di campagna. E poi, gli itinerari in bicicletta: Cesenatico è unica per i percorsi su due ruote che si snodano dal mare alle dolci colline dell’entroterra. Una vacanza dai ritmi lenti solo per due, dove tutto può succedere. Dal 18 maggio 2018, prezzi da 65 euro a persona al giorno in nuove camere o suite, in pensione completa con un soggiorno di minimo 3 notti.