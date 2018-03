Incendi: rogo in autofficina nel palermitano, un uomo ustionato

Palermo, 15 mar. (AdnKronos) – Un uomo è rimasto gravemente ustionato in un incendio divampato stamani a Carini, in provincia di Palermo. Secondo le prime informazioni, le fiamme, per cause ancora da accertare, si sono sviluppate in un’autofficina in via Francesco Crispi 16. Sul posto c’è una squadra dei vigili del fuoco e i carabinieri. “Il rogo è sotto controllo” spiegano dalla sala operativa dei pompieri. Nella zona è stato inviato anche un elisoccorso per trasportare il ferito in ospedale.