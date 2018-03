Fiamme nella notte in una palazzina di Albano Laziale, vicino Roma. Secondo quanto si è appreso, all’interno di una delle abitazioni interessate dal rogo è stato trovato un cadavere carbonizzato, probabilmente di un uomo. E’ accaduto nella notte in via delle Mole intorno all’1.30 . Sul posto vigili del fuoco e carabinieri di Castel Gandolfo e di Albano. Da chiarire le cause del rogo.