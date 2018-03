Tratti in salvo nella notte 4 giovani altoatesini (3 ragazzi e una ragazza) in difficoltà sulla via ‘La bellezza della Venere’ in località Oltra-Dro (Trento). Il gruppo si trovava in parete e non era più in grado né di scendere né di salire: con sopraggiungere del buio, alle 19, hanno lanciato l’allarme.

E’ intervenuto il soccorso alpino del Trentino: i giovani sono stati raggiunti e sono stati aiutati ad arrivare, illesi, in fondo alla parete.