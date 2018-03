Influenza: ok al primo prototipo di vaccino chimico orale 

Ha superato i primi test di laboratorio un prototipo di vaccino per l’influenza che si prende per bocca e può essere tenuto a temperatura ambiente. Puo’ durare per anni senza scadere. Il vaccino, descritto sul Journal of Clinical Investigation, e’ il primo ottenuto per sintesi chimica e non biologica, ed e’ studiato dall’universita’ di Cardiff.

La proteina studiata dai ricercatori britannici e’ simile a una di quelle presenti sulla superficie del virus influenzale, ma e’ ottenuta con amminoacidi ‘D’ che non esistono in natura invece che con quelli ‘L’ che invece costituiscono i mattoni della vita. Gli amminoacidi dei due tipi sono l’uno l’immagine speculare dell’altro, ma poiche’ quelli di tipo D non esistono in natura sono molto piu’ stabili degli altri che invece vengono subito degradati.

La proteina ottenuta in laboratorio si e’ mostrata stabile all’attacco degli enzimi gastrici, e su cellule in vitro ha stimolato la produzione di anticorpi contro l’influenza suina. “In teoria – scrivono gli autori – questo prototipo non richiede la conservazione in frigo e puo’ durare per anni senza scadere. Questa e’ una piattaforma molto promettente per la produzione di vaccini”.