Ambiente: presentata la campagna #iofacciolamiaparte, “un importante messaggio partito dal Campidoglio”

In occasione della manifestazione ‘Difendiamo il futuro‘, svoltasi nella giornata di mercoledì scorso, promossa da Accademia Kronos Onlus presso la Protomoteca del Campidoglio, in collaborazione con il Corpo dei Carabinieri Forestali e Roma Capitale, è stata presentata la campagna #iofacciolamiaparte, che chiama all’appello normali cittadini, opinion leader, amministratori pubblici, manager pubblici e privati ad attivarsi in difesa dell’ambiente. Tra i relatori dell’incontro l’Assessore all’Ambiente del Comune di Roma Pinuccia Montanari, il Presidente dell’Accademia Kronos Franco Floris, il Segretario Ennio La Malfa, il Comandante della Regione Carabinieri Forestali del Lazio Generale Cinzia Gagliardi. E’ stato affrontato l’importante e fondamentale tema della difesa e tutela dell’ambiente, partendo proprio dal bisogno di far crescere la consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, tutelare e migliorare l’ambiente e il territorio, anche attraverso la riflessione sul valore dell’aria, dell’acqua, della terra come beni comuni, con gesti di normale quotidianità ma di grande spessore. L’occasione è stata anche quella di presentare un interessante e basilare opera dal titolo “Noi a difesa dell’ambiente – Manuale operativo per Osservatori e Guardie zoofile Cittadini attivi nella tutela del verde e del paesaggio” realizzata dal Presidente dell’Accademia Kronos Franco Floris. Presenti all’incontro una delegazione di guardie zoofile del gruppo provinciale di Frosinone dell’Accademia Kronos guidate dal comandante Armando Bruni. “E’ stato un momento importante –ha commentato Bruni- perché ha visto tante realtà importanti, dalle istituzioni, forze dell’ordine e volontari, uniti nel parlare di tema comune quale la tutela dell’ambiente. E’ stata lanciata la campagna #iofacciolamiaparte, che rappresenta un input all’azione che quotidianamente ciascuno di noi nel suo ambito compie per tutelare l’ambiente. L’opera del Presidente Floris, per noi volontari delle guardie zoofile è fondamentale, perché contiene importanti riferimenti per la difesa dell’ambiente a 360°. Viene spiegato come operare e, in presenza di un fatto criminoso, come preparare correttamente le segnalazioni alle autorità preposte attraverso schede già riprodotte. Oltre a questo vengono forniti consigli per evitare situazioni pericolose in caso di calamità ed emergenze ambientali. Dunque una giornata importante, da qui parte un segnale altrettanto importante che dovrà costantemente crescere”. Tante le personalità presenti all’evento tra cui l’ex Ministro delle politiche agricole e forestali Alfonso Pecoraro Scanio.