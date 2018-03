La Sagra del Mandorlo in Fiore a Naro e ad Agrigento

La Sagra del Mandorlo in fiore compare per la prima volta a Naro, paesino a circa 20 km da Agrigento, nel 1934. Fu pensata ed ideata dal conte Alfonso Gaetani che voleva far conoscere i prodotti tipici siciliani nel mondo. La manifestazione ha luogo in un momento che, seppur non sia ancora primaverile, è caratterizzato dallo splendido spettacolo dei mandorli in fiore.

Dal 1937, la “grande” Sagra verrà festeggiata ad Agrigento ma la manifestazione continuerà a svolgersi anche a Naro.

Sagra del Mandorlo in Fiore 2018

Quest’anno la Sagra si svolgerà ad Agrigento dal 3 all’11Marzo 2018 e a Naro dal 10 al 12 Marzo 2018.

La manifestazione, come ogni anno, inizierà ad Agrigento con l’accensione della Fiaccola dell’Amicizia, davanti al Tempio della Concordia e si chiuderà con uno spettacolo ai piedi dello stesso, culminante nell’assegnazione del Tempio d’Oro al migliore gruppo folkloristico presente.

Durante la manifestazione verranno assegnati alcuni importanti trofei tra cui: “Il Criscenzo”, consegnato nell’ambito del festival dei Bambini del Mondo.

Si svolgeranno, inoltre, varie iniziative collaterali quali mostre e degustazioni con lo scopo è di far conoscere la storia e la cultura siciliana ai visitatori.

Quest’anno verrà realizzata da un conosciutissimo e pluripremiato Pastry Chef agrigentino una Mega Cassata Live per celebrare l’apertura della 73° edizione della Sagra e l’inaugurazione della riapertura del Palacongressi. Peserà circa 350 kg e sarà a più piani, con sopra una scultura artistica in croccante di mandorle, nocciole e sesamo a tema Mandorlo in Fiore.

La giornata centrale della manifestazione di Naro è il Lunedì dopo la chiusura di quella agrigentina che quest’anno sarà, appunto, il 12 Marzo.

Nella mattinata, si esibiranno lungo la via principale cittadina, il Viale Umberto, vari gruppi folk provenienti da ogni parte del mondo e i gruppi scolastici, con canti e balli, sfoggiando bellissimi costumi che richiamano la primavera.

Inoltre, ogni scuola sceglierà una propria “Miss Primavera”. Tra le Miss, alla fine della giornata, ne verrà incoronata una.

Quest’anno non ci sarà una sola giornata di festa.

Già da Sabato 10 Marzo, sarà possibile assistere a varie iniziative collaterali quali convegni, laboratori e sfilate a tema Mandorlo in Fiore.