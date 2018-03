La Val Pusteria per i bambini: tante attività nella natura dolomitica per tutta l’estate

Un laghetto accoglie i bambini e le bambine nel regno naturale della Val Pusteria, tra le Dolomiti. È solo una delle meraviglie del parco del Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof di Casteldarne (BZ), casa madre di oltre 30 hotel presenti di 6 paesi europei, che fanno dell’ospitalità per le famiglie un importante punto di forza. Il resort alpino, che si trova nell’area vacanze del Plan de Corones, a pochi km da Brunico, appare come un luogo da fiaba ai piccoli che qui trovano un mondo di divertimenti e attività, per la gioia dei genitori, che possono viaggiare leggeri senza preoccuparsi di nulla. I bimbi se la spassano tra giochi d’acqua e navigazioni in zattera, mentre mamma e papà prendono il sole sul prato. Nel parco avventura dell’hotel si può giocare a calcetto, fare arrampicata, divertirsi con la slackline e il tavolo da ping pong. Anche i bebè hanno un’area per giocare sul lago. All’interno, invece, il Falky-Land è un mondo su 2 piani, con piscina di palline, cinema, scivolo, discoteca, bricolage, calcetto e tanti giochi. L’assistenza è garantita e i bimbi sono protagonisti di programmi studiati a seconda delle diverse età. Come le esplorazioni del progetto “Detective della Natura” dedicato ai bambini dai 7 ai 12 anni, che diventano investigatori delle piante e degli animali dello splendido ambiente dolomitico. I bebè hanno un’area riservata con lettini, culle e tappeti per gattonare. Anche le camere (94, di cui molte sono family room) sono dotate di tutti i comfort per i piccolissimi, dai fasciatori alle vasche, i babyphone, passeggini, seggioloni, bobbycar. Inoltre, il ristorante propone menu ad hoc per i bimbi dagli 11 mesi ai 3 anni e per i più grandi, che possono mangiare tutti insieme in una zona solo per loro. Davanti all’hotel si aprono 400 km di piste ciclabili, per fare passeggiate e partecipare a family bike tour con la guida e le bici (mountain bike e biciclette elettriche per grandi e piccoli) messe a disposizione dal resort. Tanti i sentieri per camminare tra vette e laghi cristallini, come il Lago di Braies, molti dei quali sono adatti anche per fare escursioni con il passeggino. E poi cavalcare un pony ai piedi delle Tre Cime di Lavaredo, fare pic nic sui prati, ammirare le cascate di Campo Tures. Ogni giorno, il resort organizza gite ed avventure tra boschi e vette, che si aggiungono al ricco programma regionale. E dopo aver fatto movimento, c’è l’area benessere Acquapura SPA su 2mila mq, con una grande piscina coperta per tutta la famiglia e con la piscina esterna riscaldata che accede direttamente sul lago. C’è inoltre una piscina per bambini e per i genitori l’idromassaggio nella grotta, la sauna finlandese, il bagno di vapore all’acqua salina, la sauna alle erbe, l’area hamam, la private Spa, e tanti trattamenti per ogni età. Il ristorante predilige piatti della tradizione a base di prodotti regionali, proponendo la pensione completa, con aperitivo di benvenuto, ricco buffet a colazione, un pranzo leggero, torte fatte in casa nel pomeriggio e la cena di 5 portate, oltre alle serate a tema e attenzioni per quanti hanno particolari necessità alimentari. Prenotando direttamente in hotel, con il sistema Blue Spirit, c’è il miglior prezzo sempre garantito.

Bimbi gratis a maggio

Dal 1° al 19 maggio 2018, i bambini sotto ai 3 anni soggiornano gratis al Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof, mentre genitori, sorelle e fratelli si godono le vacanze ad un prezzo speciale. L’assistenza è garantita dalle 16.00 alle 20.00 con tanti divertimenti ed è compresa l’Holidaypass Premium per usare gratuitamente tutti i mezzi pubblici dell’Alto Adige ed ottenere altri vantaggi. Il prezzo per 2 notti è da 316 euro a camera. I bambini fino a 3 anni soggiornano gratis, dai 3 ai 6 pagano 30 euro, dai 6 ai 9 40 euro, dai 10 ai 14 50 euro.

Pentecoste in Val Pusteria

Dal 19 maggio al 2 giugno 2018, la primavera è vantaggiosa e piena di attività nella natura. Con l’offerta Pentecoste in Alto Adige di 3 notti, si partecipa ad un programma di animazione per tutta la famiglia con la guida attiva dell’hotel. È inclusa la pensione completa, le biciclette e l’Holidaypass Premium. Il prezzo è da 209 euro a camera a notte.

Estate nella natura

Un’estate super divertente nel family hotel della Val Pusteria ed ancora più vantaggioso se si prenota una vacanza entro il 31 marzo 2018, ottenendo così uno sconto del 10 o del 20%. La proposta di 3 notti, valida al 2 al 30 giugno, o di 7 notti, dal 30 giugno all’8 settembre, comprende la partecipazione gratuita al programma per bambini dei Detective della Natura (dal 17 giugno), le attività con la guida e l’Holidaypass Premium, oltre a tutti i servizi Falkensteiner. Il prezzo è da 168 euro a camera a notte.

Il Campus della Scuola di Calcio dell’Hannover 96

Dal 27 giugno al 10 ottobre i piccoli partecipano al Campus delle vacanze della Scuola di Calcio dell’Hannover 96, coniugando vacanze e sport con tutta la famiglia. La proposta è a partire dalle 7 alle 10 notti ed è dedicata ai bambini dai 6 ai 14 anni, i quali partecipano a 5 sessioni di allenamento e a divertenti tornei. Ricevono l’equipaggiamento completo per giocare e alla fine dell’esperienza vengono premiati nella cerimonia finale con un attestato e una coppa. Per i piccoli calciatori c’è anche la possibilità di prendere parte alle giornate di selezione dell’Hannover 96 e di vincere una vacanza per tutta la famiglia. Il prezzo è da 239 euro a camera a notte.

Delizie d’estate in riva al lago

Vacanze estive di prima classe, dal 28 luglio al 25 agosto 2018, al Falkensteiner Family Hotel Lido Ehrenburgerhof, con tante attività e squisitezze. La proposta di una settimana comprende l’aperitivo a base di prelibatezze dolomitiche, il barbecue sulle rive del lago con piatti a chilometro zero, una serata romantica sulla terrazza al suono della musica del pianoforte e il programma settimanale per la famiglia tra escursioni e avventure con la guida. Il prezzo è da 274 euro a camera a notte.