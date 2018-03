Laser intelligente: vede gli oggetti dietro l’angolo 

Arriva il nuovo sistema di laser intelligente, in grado di rivelarci persino cosa ci attende dietro l’angolo: è infatti capace di tratteggiare in pochi secondi la sagoma di un oggetto nascosto, analizzando le traiettorie delle particelle di luce che gli sono rimbalzate addosso. Particolarmente efficace nell’identificare elementi catarifrangenti, come giubbotti d’emergenza e segnali stradali, potrebbe essere impiegato nei veicoli a guida autonoma, ma anche nei sistemi di sorveglianza aerea del territorio e nel soccorso di persone bloccate da muri e macerie.

Presentato sulla rivista Nature, il sistema è stato messo a punto dalla Stanford University, in California. “Può sembrare una magia, ma l’idea di visualizzare ciò che è fuori dal campo visivo è già possibile”, spiega il coordinatore dello studio Gordon Wetzstein, assistente universitario di ingegneria elettrica.

“La sfida sostanziale è trovare un modo per estrapolare la struttura 3D dell’oggetto nascosto dalle misure che costituiscono un semplice rumore di fondo -, sottolinea il co-autore David Lindell -. Credo che il grande impatto che può avere questo metodo stia nella sua efficienza da un punto di vista computazionale”.

Per questo i ricercatori hanno sviluppato in laboratorio un nuovo sistema laser ultra veloce. Esso in particolare sfrutta un rilevatore talmente sensibile da registrare ogni singola particella di luce. Il laser invia un impulso di luce ad un muro, a questo punto esso rimbalza e va a colpire l’oggetto che si trova ‘dietro l’angolo’, fuori dal campo visivo, per poi tornare a colpire il muro e quindi il rilevatore.

Una volta completata la scansione, entra in azione un algoritmo che analizza le traiettorie seguite dalla luce, arrivando a definire la sagoma dell’oggetto in meno di un secondo.