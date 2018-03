Le P.A. del Bacino Padano a scuola di bicicletta: con il progetto PrepAIR al via corsi di formazione sulla mobilità ciclistica

Incrementare la mobilità ciclistica è positivo per la salute delle persone e quella delle città. Ma per favorire l’uso della bicicletta sono necessarie competenze specifiche a partire dalla pianificazione della rete ciclabile.

Come far sì che le Pubbliche Amministrazioni acquisiscano sensibilità verso le politiche urbane e nuove professionalità? Attraverso il primo corso di formazione per la promozione della mobilità cilclistica rivolto agli amministratori, ai tecnici e al personale degli enti pubblici, ed finalizzato a spiegare le potenzialità della mobilità sostenibile: l’iniziativa è resa possibile grazie al progetto europeo PrepAIR che coinvolge 18 partner nazionali e internazionali e mira a promuovere stili di vita, di produzione e di consumo più sostenibili nell’area del Bacino Padano.

Il corso debutta in Lombardia – dove è attivato dalla Regione e da Fondazione Lombardia per l’Ambiente, in collaborazione con FIAB – e qui toccherà sei città capoluogo, ma a breve le lezioni arriveranno anche in Piemonte, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia, regioni partner del progetto. L’intero percorso formativo si completerà entro settembre 2022.

Si comincia a Pavia giovedì 15 e martedì 27 marzo. Il corso è strutturato in due giornate: nella prima, in aula, si affrontano i temi relativi alla pianificazione e progettazione dei percorsi ciclabili, all’intermodalità, alla ciclo logistica e all’e-bike; nella seconda, sul campo, si percorre in bicicletta un itinerario prestabilito per individuare e analizzare punti critici e buone pratiche, con l’obiettivo di approfondire, confutare o avallare le linee di intervento proposte durante la lezione in aula. E’ possibile seguire le lezioni in diretta streaming sul canale Youtube del progetto Prepair. Il materiale delle lezioni sarà inoltre disponibile a tutti gli utenti in remoto sulla piattaforma web del progetto.