Leonardo: in 2017 giù utili e ricavi, dal Qatar maxicommessa da 3 mld/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – L’azienda sarà inoltre responsabile dell’assemblaggio finale e della consegna dei 12 NH90 NFH navali dal suo stabilimento di Venezia-Tessera, unitamente alla fornitura di un pacchetto di servizi di supporto e addestramento della durata di otto anni per equipaggi e tecnici. Airbus sarà, a sua volta, responsabile dei 16 NH90 TTH terrestri. Le consegne cominceranno prima del giugno 2022 e continueranno fino al 2025. Leonardo fornirà o contribuirà all’integrazione di vari equipaggiamenti, sistemi avionici e sensori.

Come previsto, l’esercizio ha chiuso in linea con le previsioni al ribasso. Il gruppo ha registrato ordini pari a 11.595 milioni di euro, che includono l’effetto eccezionale dell’acquisizione del contratto EFA Kuwait per un importo di 7,95 miliardi di euro. Il portafoglio ordini è a quota 33.578 milioni di euro (-3,5% rispetto a dicembre 2016) e assicura una copertura in termini di produzione equivalente di poco inferiore ai 3 anni . I ricavi sono pari a 11.527 milioni di euro, in flessione del 4% rispetto al 2016. Il book to bill risulta pari a 1, in linea (escludendo l’effetto del contratto Efa Kuwait) con il 2016.

Cala la redditività. L’ebita è pari a 1.066 milioni di euro, in decremento del 14,9% rispetto al 2016 (con un ros in flessione di 1,2 p.p.) e l’ebit è pari a 833 milioni di euro. Il risultato netto ordinario è pari a 274 milioni di euro, in decremento rispetto al 2016, per effetto del calo dell’ebita e dei maggiori oneri finanziari. Il risultato netto è positivo per 274 milioni di euro e si confronta con i 507 milioni del 2016.