Leonardo: in 2017 giù utili e ricavi, dal Qatar maxicommessa da 3 mld/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Dopo l’anno in cui il gruppo ha toccato il fondo, come più volte ha detto Profumo, Leonardo ora punta al consolidamento nel 2018. Confermando la guidance per l’esercizio in corso, il gruppo prevede ordini in crescita, grazie alla finalizzazione di importanti ordini export e alla crescita degli elicotteri, supportata dai primi effetti dell’azione commerciale avviata in via prioritaria dal nuovo management. Il range previsto è tra 12,5-13 miliardi. Sostanzialmente stabili rispetto al 2017 i ricavi previsti tra 11,5 e 12 miliardi. Risale l’ebita con una forchetta tra 1.075-1.125 milioni.

‘Il 2017 si è chiuso con risultati in linea con le previsioni; il 2018 – ha assicurato Profumo – sarà un anno di consolidamento e stiamo entrando in una nuova fase di crescita solida e sostenibile nel lungo periodo, caratterizzata dal miglioramento della top-line, della redditività e da un flusso di cassa in crescita a partire dal 2020″.