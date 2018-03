Leonardo: in 2017 giù utili e ricavi, dal Qatar maxicommessa da 3 mld/Adnkronos

Roma, 14 mar. (AdnKronos) – Leonardo manda in archivio i conti di un anno difficile e, intanto, mette a segno il primo colpo grosso del 2018. Nel giorno in cui il cda del gruppo ha approvato i risultati dello scorso esercizio, in linea con le guidance riviste al ribasso che vedono ricavi e utili in calo, arriva, infatti, l’annuncio dal Qatar di un maxi contratto dal valore di 3 miliardi di euro per l’acquisto di 28 elicotteri NH90. Un segnale forte che arriva proprio dal settore che più ha sofferto l’anno scorso e che costituisce nel nuovo business plan uno dei pilastri strategici per il rilancio del gruppo.

Anche questo annuncio arriva dal Golfo, dove soltanto pochi giorni sono arrivate notizie positive per la commessa degli Eurofighter in Arabia Saudita. Al Salone DimDex in corso a Doha il ministero della Difesa del Qatar, alla presenza del ministro della Difesa italiano, Roberta Pinotti, e dell’amministratore delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha annunciato, dunque, il contratto che comprende 16 NH90 TTH per operazioni terrestri, 12 NH90 NFH per missioni navali e un pacchetto completo di supporto, manutenzione, addestramento e interventi infrastrutturali. Il programma potrebbe essere ulteriormente ampliato in futuro con l’aggiunta di ulteriori 12 unità (6 + 6) in un mix di TTH e NFH. Leonardo agirà in qualità di prime contractor per la gestione dell’intero programma presso il cliente.

‘Siamo orgogliosi della firma di questo contratto. Leonardo si conferma ancora una volta un partner affidabile per il Qatar al quale sta fornendo un’ampia gamma di tecnologia all’avanguardia e di soluzioni customizzate nel campo della difesa e della sicurezza”, ha dichiarato Profumo. “L’annuncio di oggi rappresenta un risultato straordinario in uno dei settori chiave per l’azienda. Siamo fortemente impegnati a rafforzare il nostro posizionamento sui mercati, in linea con il Piano Industriale 2018-2022″.