“Non ho realizzato molto recentemente”: all’asta le lettere di Albert Einstein alla sorella Maja

“Non ho realizzato molto recentemente“: lo scriveva il fisico Albert Einstein (1879-1955) in una lettera inedita rivolta alla sorella minore Maja Winteler-Einstein (1881-1951), confessando i suoi timori in riferimento al suo lavoro scientifico. La missiva, con altri documenti e cimeli mai pubblicati prima, fanno parte dell’archivio privato della sorella, che sarà messo in vendita online dalla Christie’s di Londra dal 2 al 9 maggio prossimo.

Le carte che andranno in vendita, spiega un portavoce della casa d’aste, rivelano un lato nascosto e privato di Albert Einstein, compresi i tormentati pensieri dello scienziato sulle grandi e piccole questioni private e anche sui suoi sentimenti equivoci sulla sua fama.

I documenti presenti nell’archivio spaziano dal 1897 al 1951. Nelle lettere Einstein si dice anche turbato dalla vecchiaia che avanza, con il suo cervello che “va via con l’età“.