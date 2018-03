“Lignano Sabbiadoro Goes Green”: la stagione balneare si apre su due ruote

Da venerdì 4 a domenica 6 maggio Lignano Sabbiadoro (Udine) sarà protagonista di “Lignano Sabbiadoro Goes Green. Prospettive di una città ciclabile”, un weekend completamente dedicato al mondo delle due ruote, durante il quale si terranno due giorni di convegni internazionali, che termineranno in una grande festa in bicicletta, in concomitanza con l’apertura della stagione balneare della nota località friulana.

L’evento, organizzato da Lignano Sabbiadoro gestioni, Città di Lignano Sabbiadoro, Promoturismo FVG e Consorzio Lignano Holiday trova la collaborazione di Bikenomist srl, che contribuirà a portare nella località friulana il proprio Bikenomics Forum, il format di incontri sulla bicicletta che quest’anno è alla sua seconda edizione.

I quattro moduli in programma si svilupperanno durante due giornate di incontri: si comincerà venerdì mattina con il modulo dedicato alle politiche della ciclabilità, per fare il punto sullo stato dell’arte alla luce dell’approvazione della legge quadro sulla mobilità ciclistica e della Legge Regionale sulla Mobilità Ciclistica del Friuli Venezia Giulia. Per capire cosa è stato fatto e cosa resta da fare per trasformare l’Italia in un paese ciclabile.

Nel pomeriggio di venerdì andrà in scena la bikenomics: una carrellata di best practice e visioni sulle opportunità economiche che la bicicletta è in grado di generare per il commercio, per gli imprenditori, per gli operatori turistici, per i cittadini e per la società. Lo sviluppo della mobilità ciclistica e il cicloturismo cambieranno la distribuzione delle risorse. Cercheremo di capire quali risorse, in che modo e a favore di chi.

La mattina di sabato 5 maggio sarà dedicata alle tecniche: come si creano le condizioni per aumentare il numero dei ciclisti? Come si parla ai ciclisti? Come nasce un bikehotel e quali sono gli strumenti per farlo funzionare? Cercheremo di dare risposta a queste e altre domande.

Il sabato pomeriggio sarà il momento del business networking: un momento per mettere assieme gli operatori che vogliono operare nel mondo del cicloturismo. Spazio quindi a hotel, guide turistiche, noleggiatori, negozianti per fare rete e mettere in pratica quanto appreso nel corso del Bikenomics Forum.

Domenica 6 maggio, infine, via libera alle biciclette in concomitanza con l’inaugurazione ufficiale della stagione balneare 2018 e la grande Festa dello Sport della Città di Lignano Sabbiadoro.