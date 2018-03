Gli studenti della Liguria all’Arpal: “Mettete l’allerta, domani fate chiudere le scuole”

“Dal 2017 ci arrivano decine di richieste da parte di studenti e alcuni insegnanti di elevare l’allerta a ogni perturbazione. Provengono prevalentemente dall’Imperiese e molte sono decisamente poco educate se non minacciose“: commentano così dall’Arpal in riferimento alla notizia anticipata dal Secolo XIX sui messaggi inviati dagli studenti che chiedono all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente Liguria di elevare l’allerta in caso di maltempo, cosa che può comportare la chiusura delle scuole.

Il tono dei messaggi è più o meno “minaccioso”: “Date allerta arancione su Imperia!!!“, scrivono, oppure “Belin mettete ‘sta allerta arancione a Imperia che diluvia“, “Per favore domani fate chiudere le scuole, mettete allerta… succede un disastro se non mettete allerta, il popolo si scatenera’ contro di voi“.