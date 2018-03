Lombardia: Galassi (Api), auguri a Fontana, metta al centro pmi (2)

(AdnKronos) – Determinante, per puntare alla crescita economica del Paese e del tessuto produttivo, è “garantire anche la massima stabilità politica a livello nazionale. “In questo momento, ci auguriamo prevalga il senso di unità e coesione, tra tutte le forze politiche, per garantire la massima governabilità del Paese”.

Per il presidente dell’Api, “è giunto il momento di lavorare insieme per permettere all’Italia di uscire dalla fase di stallo, promuovendo un dialogo aperto e continuo tra i governi locali e nazionale, a favore di un maggiore impegno nell’attuazione di interventi concreti per lo sviluppo e il rilancio del sistema impresa, per una riduzione del costo del lavoro e per garantire costi e tempi della giustizia certi per affermare la legalità e combattere la concorrenza sleale”.