Lombardia: Razzano (Pd), risultato brucia, grande lavoro Gori

Milano, 5 mar. (AdnKronos) – “Il voto delle politiche ha finito per fagocitare e travolgere quello per le regionali. Al di là del risultato bruciante, molto lontano da quello atteso, resta il grande lavoro di Giorgio Gori e del Pd, che con il risultato della lista guidata da Pietro Bussolati si conferma primo partito a Milano”. Lo afferma il segretario metropolitano reggente del Pd Milano Metropolitana, Paolo Razzano, commentando i risultati del voto regionale in Lombardia. “è stata una campagna straordinaria, al fianco di Giorgio Gori che era ed è il miglior candidato che potessimo schierare, che ha incontrato tutti i territori della Lombardia, ma che ha purtroppo scontato un vento di destra che soffia in tutto il Paese”.

Per Razzano non c’è “nessun rammarico, se non per il rifiuto di Liberi e Uguali a costruire una coalizione più ampia. Restano la consapevolezza di averci creduto e aver dato il massimo fino all’ultimo per essere protagonisti di un cambiamento epocale in Lombardia”.