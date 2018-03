‘Loro’, ecco l’atteso trailer

– Party bordo piscina, Roma di notte, una ragazza sensuale che balla, Veronica con lo sguardo fisso e triste e anche il cagnolino Dudù sopra il letto. Sono le prime immagini di ‘Loro’, il nuovo film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi con Toni Servillo, nei panni dell’ex presidente del Consiglio, e Elena Sofia Ricci, nel ruolo dell’ex moglie, Veronica Lario.

“Ma te che cosa ti aspettavi? Di poter essere l’uomo più ricco del Paese, di fare il premier e anche che tutti ti amassero alla follia?”, chiede una voce fuori campo mentre scorrono le immagini. Poi la risposta: “Sì, io mi aspettavo proprio questo”.

‘Loro’ è una coproduzione Italia-Francia: Indigo Film per l’Italia, Pathé e France 2 Cinéma per la Francia. In Italia il film sarà distribuito da Universal Pictures International Italy per Focus Features, mentre Pathé curerà le vendite internazionali. Non c’è ancora una data ufficiale per l’uscita della pellicola nelle sale.