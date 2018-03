M5S: Ciancio, Di Maio sa di diritto costituzionale più dei luminari da tastiera

Palermo, 1 mar. (AdnKronos) – “Ai luminari da tastiera. Che vi piaccia o no, Luigi Di Maio ne sa molto più di diritto costituzionale di tutti i “luminari” da tastiera che ho visto in questi giorni. Pure laureati”. Così, sui social Gianina Ciancio, deputata all’Ars del M5S. “Mi fanno ridere tutti quelli che oggi si ergono a professoroni e costituzionalisti sulla vicenda della squadra di governo presentata in anticipo. Costoro non si sforzano di pensare che possa esistere un modo diverso di presentarsi al paese rispetto a quello al quale li hanno abituati – dice Ciancio -Meglio sciropparsi esecutivi incompetenti frutto di pesi elettorali che ammettere che esistano altre strade”.

“Quella di informare i cittadini prima delle elezioni su chi potrebbe ricoprire ruoli chiave è una mossa politica non solo intelligente, ma anche rispettosa degli elettori, che non sovverte nessun principio costituzionale – dice ancora Gianina Ciancio – A livello locale l’abbiamo fatto anche in Sicilia, con gli assessori designati. Gli “autorevoli” pareri su questa decisione e le ridicole posizioni contrarie non fanno che confermare l’arretratezza e l’impreparazione della vecchia politica di fronte alla portata rivoluzionaria di questo gesto. E qualche stolto gli va dietro, come se informare in anticipo fosse una pratica risibile”.

