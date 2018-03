Magia Dybala al 93′, Lazio ko

Roma, 3 mar. (AdnKronos) – Importante vittoria in ottica corsa scudetto per la Juventus di Massimiliano Allegri che torna dall’Olimpico con un prezioso 1-0 contro la Lazio che permette ai bianconeri di restare in scia del Napoli capolista, ora a +1, impegnato questa sera contro la Roma. Dopo un primo tempo incolore, nella ripresa i campioni d’Italia trovano lo spunto vincente grazie a una magia di Paulo Dybala al 93′. La rete dell’argentino regala ai bianconeri il decimo successo consecutivo. Delusione per la Lazio che dopo l’eliminazione in Coppa Italia vede sfumare nel recupero un importante pareggio.

La prima conclusione della partita è di marca biancoceleste con Parolo che al 3′ prova la conclusione rasoterra dalla distanza, la palla attraversa tutta l’area per terminare la sua corsa sul fondo. Poco dopo la replica bianconera: punizione di Pjanic per la testa di Mandzukic, la conclusione dell’ex Bayern è alta.

Insistono i padroni di casa che al 19′ si presentano nell’area ospite con Luis Alberto, il sinistro dello spagnolo è deviato e finisce a lato. Poco dopo occasione per la Lazio, su cross dalla destra di Luis Alberto, Milinkovic Savic è pronto allo stacco di testa ma Buffon blocca sulla linea di porta.

Buon momento dei capitolini, Immobile dal limite prova a sorprendere il numero uno bianconero che si rifugia in angolo. Al 28′ la Juve passa in vantaggio su autogol di Lukaku ma Banti annulla per una trattenuta di Rugani su Radu. L’ultimo acuto del primo tempo al 37′, sugli sviluppi di un corner, conclusione in area di Khedira deviata in angolo.

La ripresa comincia senza grande enfasi, per sbloccare una situazione complicata Allegri getta nella mischia Douglas Costa al posto di Lichtsteiner. Al 58′ pallone in profondità per Immobile, Buffon in uscita bassa anticipa il bomber biancoceleste. Poco dopo prova la conclusione personale Dybala, l’argentino però si sbilancia al momento della conclusione. Poco dopo il numero 10 è protagonista di una progressione offensiva murata da un difensore al momento del tiro.

La Juve guadagna metri, forse complice la stanchezza dei padroni di casa per le fatiche di coppa, con la Lazio pronta a colpire in contropiede. Forze fresche anche per Inzaghi, dentro Felipe Anderson per Luis Alberto. La Lazio non riesce più ad uscire dalla sua metà campo e si difende con ordine soffocando le sortite offensive avversarie. Cambio punte per la Lazio, esce Immobile, dentro Caicedo. Nei minuti finali Inzaghi fa entrare Murgia per Lulic. Quando la partita sembra ormai destinata a finire in pareggio si illumina la stella di Paulo Dybala, il numero 10 salta con un tunnel Luiz Felipe, vince un duello con Parolo e da terra di sinistro beffa Strakosha in uscita. La corsa scudetto resta dunque aperta.