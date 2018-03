Questa mattina, a La Spezia, un albero si è abbattuto sulle auto in sosta: fortunatamente non si segnalano feriti. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Fossitermi, dove un pino ha ceduto, ha travolto un’altra pianta, per poi cadere su veicoli parcheggiati: 4 sono rimasti danneggiati.

I Vigili del fuoco hanno proceduto al taglio dell’albero, alla sua rimozione e al ripristino delle condizioni di sicurezza.