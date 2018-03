Allerta meteo Emilia Romagna: nel modenese è attivo il monitoraggio dei fiumi

A seguito dell’allerta arancione per criticità idraulica diramato dall’Agenzia di Protezione civile dell’Emilia-Romagna per la giornata di venerdì 16 marzo, i tecnici del settore Ambiente del Comune di Modena hanno attivato il monitoraggio, anche notturno, dei corsi d’acqua del nodo idraulico modenese, con particolare attenzione per il fiume Secchia.

L’Agenzia regionale, infatti, segnala che è possibile il superamento della soglia 2 con conseguente necessità precauzionale di chiusura di alcuni ponti, tra i quali Ponte Alto a Modena e ponte dell’Uccellino tra Modena e Soliera. Previsto anche il monitoraggio sui torrenti Tiepido e Grizzaga da parte del servizio di Piena dell’Agenzia regionale, mentre il Coc, il Centro operativo comunale, avrà compiti in particolare sulle funzioni di pianificazione, volontariato, strutture operative locali e viabilità.