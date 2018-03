Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a bonificare l’area e a mettere in sicurezza la palazzina. Il cedimento sarebbe stato aggravato dalle piogge che hanno interessato Arezzo in queste ore.

Parte di un solaio è crollato ad Arezzo , senza fare registrare ulteriori danni o feriti: questa mattina due travi hanno ceduto all’improvviso in un edificio di via Vezzosi.

article

1064062

MeteoWeb

Maltempo Arezzo: crollo parziale di un solaio

Parte di un solaio è crollato ad Arezzo, senza fare registrare ulteriori danni o feriti: questa mattina due travi hanno ceduto all’improvviso in un edificio di via Vezzosi. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a bonificare l’area e a mettere in sicurezza la palazzina. Il cedimento sarebbe stato aggravato dalle piogge che

http://www.meteoweb.eu/2018/03/maltempo-arezzo-crollo-parziale-un-solaio/1064062/

http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2016/07/vigili-del-fuoco.jpg

arezzo,piogge arezzo

NEWS