Maltempo Basilicata, chiuso viadotto: verifiche dei tecnici del Comune di Potenza 

A Potenza, dove sta nevicando con insistenza dalla notte scorsa, “a causa del distacco di alcuni pannelli di cemento della spalla”, e’ stata disposta “in via precauzionale” la chiusura del viadotto ‘Vaccaro’, che collega viale dell’Unicef con la zona centrale del capoluogo lucano.

Sul posto, nel pomeriggio, insieme a tecnici dell’amministrazione comunale che stanno effettuando verifiche sulla stabilita’ del terrapieno all’inizio dello stesso viadotto, e’ giunto anche il sindaco, Dario De Luca. Nella citta’ lucana, oggi i Vigili del fuoco hanno dovuto effettuare numerosi interventi per liberare la strada da rami e alberi caduti a causa della neve e che hanno danneggiato diverse automobili in sosta. Nel rione Verderuolo un albero di grosse dimensioni e’ caduto sul cancello d’ingresso della scuola elementare “Domenico Savio”, che, come tutti gli altri istituti della citta’, dopo oggi, rimarra’ chiuso anche domani.