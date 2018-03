Maltempo, Sos buche: interventi nelle strade di Fiumicino e Maccarese 

Al via a Fiumicino, dopo i primi interventi provvisori, il piano complessivo di risanamento sulle strade ed arterie penalizzate dalle buche che si sono aperte nella lunga fase di Maltempo.

“Dopo le lunghe piogge di questi giorni, abbiamo iniziato l’opera di risanamento di alcune vie e arterie – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Caroccia – Si tratta di interventi che seguono i primi provvedimenti presi per la messa in sicurezza delle strade con la riparazione immediata delle buche piu’ pericolose. Stiamo asfaltando via Sei Busi a Isola Sacra. Da domani si procedera’ su via Passo Buole, per poi proseguire la prossima settimana su via Castel San Giorgio a Maccarese, su tratti di via del Buttero e di viale Maria e su alcune arterie di Focene. Due giorni fa, invece, si e’ concluso il lavoro su via Geminiano Montanari a Le Vignole, dove stiamo anche installando un semaforo all’angolo con via Idra. Sono solo alcuni degli interventi in esecuzione: proseguiremo nei prossimi giorni con altre strade danneggiate dal cattivo tempo”.