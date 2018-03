Maltempo, buche a Fiumicino: da domani attive altre 5 squadre 

Da domani nel comune di Fiumicino sarà in campo una task force di otto squadre di operai per riparare le buche stradali che si sono formate dopo la neve, il ghiaccio e la pioggia dei giorni scorsi. Altre cinque squadre si uniranno infatti alle tre già in azione da lunedì scorso per il monitoraggio sui 350 chilometri del territorio.

“Stiamo facendo un importantissimo lavoro di manutenzione del manto stradale rovinato in maniera molto evidente da pioggia, ghiaccio e neve – dice l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Angelo Caroccia – Prevediamo due fasi. La prima per chiudere le buche e mettere in sicurezza le strade. La seconda per il rifacimento completo delle arterie più rovinate. Stiamo lavorando duramente su tutto il territorio. Siamo sul campo con tanti uomini e mezzi”.

Molti cittadini stanno segnalando all’amministrazione i punti critici del territorio dove intervenire con urgenza, tra Aranova, Isola Sacra, Palidoro, Fregene e Maccarese.