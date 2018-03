Maltempo Calabria: la Guardia costiera soccorre 3 persone dopo la mareggiata 

Tre persone con difficolta’ motorie rimaste bloccate nelle proprie abitazioni a causa della mareggiata che ha colpito la costa tirrenica cosentina, sono state soccorse e messe al sicuro dai militari dell’Ufficio circondariale marittimo – Guardia Costiera di Cetraro. L’intervento si e’ svolto nelle vicinanze del lungomare di Acquappesa dove l’acqua ha allagato i piani terra di alcuni stabili.

In particolare, i militari hanno prima soccorso e fatto uscire dall’abitazione una coppia di anziani, prelevandoli fisicamente ed affidandoli ai parenti presenti in zona. Poi hanno assistito un adulto con difficoltà motorie accompagnandolo, insieme ai suoi due cani, fuori dall’abitazione che stava per allagarsi. I militari della Guardia costiera hanno anche prestato assistenza ad una persona diversamente abile rimasta bloccata nella propria autovettura.