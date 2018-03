Maltempo: il Carnevale di Viareggio sposta la sede delle premiazioni per il 2018 

A causa della pioggia su Viareggio e la Versilia la Fondazione Carnevale ha dovuto spostare le premiazioni dell’edizione 2018 dalla Cittadella al Palabarsacchi, scenario inedito che di solito ospita le partite di hockey del campionato di serie A/1 del Cgc Viareggio.

Nella nuova sede sono state premiate le costruzioni di prima categoria dei fratelli Cinquini, costruttori di carri che hanno vinto per la prima volta in questa categoria grazie all’allestimento ‘Papaveri Rossi’. Per la seconda categoria premiato ‘Satisfaction’ di Luca Bertozzi. Nelle mascherate di gruppo riconoscimenti a ‘La Natura siamo noi’ di Giampiero Ghiselli e Maria Chiara Franceschini. Nelle mascherate isolate, primo posto per ‘Al cospetto del signor Ego’ di Matteo Raciti.