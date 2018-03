Due frane nel territorio di Carrara: disagi al traffico 

Pesanti disagi al traffico ma nessuna conseguenza a persone, per due frane che si sono verificate nel territorio del comune di Carrara (massa Carrara). La situazione piu’ grave, spiega il Comune in una nota, riguarda la zona dei paesi a monte “dove si e’ aperta una vera e propria voragine” in localita’ La Piana, andando a interessare il tratto di strada tra Bedizzano e Colonnata”.

Subito intervenuti i tecnici comunali che hanno verificato che la voragine si e’ verificata sotto il manto stradale, con il materiale terroso precipitato nella sottostante cava in galleria La Piana, posta a 45 metri sotto il livello della strada. La strada e’ chiusa al transito: per raggiungere il paese di Colonnata e’ necessario passare da Miseglia e percorrere la galleria del Tarnone.

Un’altra frana si e’ verificata, invece, lungo la via provinciale in localita’ Melara, interessando una proprieta’ privata e in parte invadendo la carreggiata della viabilita’ comunale. Lungo la strada si viaggia su un’unica corsia di marcia.